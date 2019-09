Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag der Finanzierung eines neuen Instituts für dekarbonisierte Industrieprozesse in Cottbus und Görlitz/Zittau zugestimmt. Das neue Institut ist am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) angesiedelt. Ziel sei es, einen Ansatz zu entwickeln, wie die Umrüstung von Kohle- zu Wärmespeicherkraftwerken gelingen könne, erklärte Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch. Dadurch könnten die vorhandenen Investitionen und Infrastrukturen vor Ort weiter genutzt werden.