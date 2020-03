Die Raumpionierstation Oberlausitz ist mit dem in diesem Jahr neu initiierten Deutschen Demografiepreis ausgezeichnet worden. Das Netzwerk hilft Menschen, die in den ländlichen Raum ziehen wollen. Zuzügler und Rückkehrer können von den Erfahrungen der selbsternannten Raumpioniere profitieren und finden auf einer digitalen Plattform Ansprechpartner. Subjektive Eindrücke von Land und Leuten und Impressionen der Natur- und Kulturlandschaft in der Oberlausitz werden in einem Blog aufgegriffen.

Die Raumpionierstation wurde am Mittwoch in der Sonderkategorie "Next Practice" ausgezeichnet. Die Verleihung fand aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nur virtuell statt. "Wir freuen uns außerordentlich, den in diesem Jahr erstmalig vergebenen Preis gewonnen zu haben", heißt es in einer Mitteilung der Raumpionierstation. Mit dem Sonderpreis wurde laut Veranstalter "die überraschendste Idee" ausgezeichnet. "Für diesen Preis kann man sich nicht bewerben." Und weiter: "Neue Wege brauchen jemanden, der sie geht. Dabei erfordert der erste Schritt den meisten Mut."