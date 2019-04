Razzia gegen Hooligans mit Verbindungen nach Sachsen

Mit Hausdurchsuchungen in vier Bundesländern ist die Polizei am Mittwochmorgen gegen rechtsextreme Hooligans vorgegangen - darunter auch in Görlitz. Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Polizei in Brandenburg gegen etwa 20 Menschen aus der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremen Szene. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.