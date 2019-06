Offener Brief von Filmschaffenden zur OB-Wahl in Görlitz stößt auf geteiltes Echo

Auf dem Görlitzer Marienplatz lehnt ein stämmiger Mann in schwarz-rot kariertem Hemd bei der Mittagspause an einem Kiosktisch. Er ist in Görlitz geboren, arbeitet hier in einem großen Industriebetrieb. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Zum offenen Brief der Filmschaffenden aber hat er eine klare Meinung: „Ich finde es kontraproduktiv, zumindest für die CDU, wenn sich hier so eine Einheitsfront bildet. Und das Menschen das bewerten, die hunderte, wenn nicht gar tausende Kilometer weit weg wohnen die Situation in einer Region beurteilen können, obwohl sie selber gut konstituiert sind oder im Elfenbeinturm sitzen, ich weiß nicht, ob das so positiv ist für die Leute, die hier wohnen.“

Die in dem Brief nur indirekt ausgedrückte Mahnung unter einem AfD-Bürgermeister könnten in Görlitz künftig weniger Filme gedreht werden, kann der Mann am Kiosk nicht nachvollziehen. „Man wählt einen Standort nach der Kulisse und vielleicht nach den Umständen, was die Stadt dafür den Leuten hinreicht. Ob das nun unter einem AfD-Bürgermeister anders sein sollte, wüsste ich nicht, dass das so sein soll. Also kann ich diese Sorge nicht teilen.“

Eine Einschränkung der Demokratie?

Wie dieser Görlitzer sehen auch viele Kommentatoren auf der Website von MDR SACHSEN den Brief kritisch. Viele betrachten ihn als unerwünschte Einmischung in den Wahlkampf:

"Warum dürfen nicht ganz einfach die Görlitzer Bürger selbst entscheiden, wer OB werden soll? Warum mischt sich die 'halbe Welt' angefangen von Kirchenfürsten bis zu 'Promis' in diese OB-Wahl ein? Weil, es darf nicht sein, was sein könnte!"

Nutzer "Mal ne Anmerkung"

"Das ist schon sehr erschreckend, wie eine demokratisch gewählte Partei von allen Seiten angegriffen und diffamiert wird."

Nutzer "der_Silvio"

"Demokratie funktioniert nur, wenn auch andere Meinungen und Sichtweisen akzeptiert werden. Darüber sollte unsere Regierung mal nachdenken. Ein Gruß an alle Promis, die sich politisch missbrauchen lassen, einfach nur pfui, aber Eintrittsgelder von so genannten Rechtdenkenden nehmen. Schreibt demnächst zu euren Konzerten keine AfD-Wähler erwünscht."

Nutzer "Neutraler Beobachter"

"Ja, da möchten die Hollywoodwessis erklären, wer zu wählen ist und wer nicht, ohne zu merken, dass sich der gesamte Osten und auch halb Europa nach rechts verschoben hat und es eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die mit solchen, na sagen wir mal, 'Empfehlungen' auch nicht zu revidieren ist. Und wenn dann noch ein Einheimischer es wagt für die AfD einen Bürgermeisterposten zu beanspruchen, ist der Weltuntergang unabwendbar. Mensch, dann dürft ihr in halb Europa nicht mehr drehen. Denn die wählen ganz genauso."

Nutzer "Gerd"

"Vor fünf Jahren wäre Herr Wippel mutmaßlich für die CDU ins Rennen gegangen. Niemand hätte sich an seiner Person gerieben. Görlitz wird auch weiterhin Filmstadt bleiben, in Thüringen wurde schließlich auch keine Mauer nach der letzten Wahl gebaut."

Nutzer Hans

"Ist traurig für eine Demokratie, dass in ihr keine anderen Meinungen und Vorstellungen toleriert werden. Werden die 'Demokraten' nicht von der Mehrheit gewählt, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht, ihre hässliche Fratze.

Nutzer 19nullvier

"Hoffentlich, zeigt Görlitz diesen ganzen überheblichen und weltfremden übererzählten Möchtegern-Weltverbesseren den dicken Mittelfinger. Die feinen Herren sollen es sich in ihren Villen gemütlich machen und Schampus saufen."

André Kapke

"...sollen doch die angeblichen Unterstützer ihre Hauptwohnsitze nach Görlitz verlegen und selbst schon einmal durch Zahlen von Steuern aktiv werden. Von außen plärrt es sich wunderbar. Heute Görlitz unterschreiben, morgen woanders. Ich hoffe, dass sich die Görlitzer nicht reinreden lassen."

Karl Stülpner

"Diese ganze Aktion lässt einen fremdschämen. Meine Vorstellung von Demokratie ist das nicht. Für was halten sich diese realitätsentrückten "Schaffenden" überhaupt? Bei mir steigert diese Posse lediglich meine Sympathien für die AfD, speziell für OB- Kandidat Wippel und ich hoffe, sehr vielen Görlitzern geht es ebenso."

Nutzer "Alex"

"Was ist das für eine Demokratie, in der man vorgeschrieben bekommt, wem und was man wählt. Das sich plötzlich Künstler zu Wort melden, die nicht in Görlitz leben vermittelt den bitteren Beigeschmack von purer Propaganda seitens der CDU."

Marion Glaser

"Diese 'Promis' entdecken Görlitz als 'Sehnsuchtsort', haben aber gar keinen Bezug zu der Region und den Problemen der Menschen dort und maßen sich an, Wahlempfehlungen zu geben? Die Görlitzer wissen Bescheid und lassen sich nicht blenden. Sie kennen noch die 'Kulturschaffenden' aus DDR-Zeiten und deren Anbiederungen an das System."

Nutzer "Ossi"