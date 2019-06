Wie weiter Görlitz?

Mit dem Sieg von Octavian Ursu bei der OB-Wahl verbinden die Görlitzer klare Forderungen an die Politik. So haben sich bereits einige mit Erwartungen an den neuen Oberbürgermeister gemeldet. Matthias Theodor Vogt von der CDU etwa sagt, die größte Herausforderung für Ursu wie auch für Sachsens CDU im allgemeinen sei es, sich der Jugend zu öffnen. Es brauche Partizipationschancen für junge Leute, die sich engagieren möchten. Ansonsten werde die CDU die Macht in diesem Land ein für alle Mal verlieren.

Für Ulrich Erdmann, Geschäftsführer einer Görlitzer Software-Firma, ist es wichtig, dass sich die Neißestadt für Investitionen bei der Landesregierung immer wieder in Erinnerung ruft: "Ich glaube, das ist eine wichtige Verbindung, die wir in Görlitz brauchen: eine gute Verbindung zum Land. Denn was wir brauchen, ist natürlich glatt gesagt Geld. Und ich denke, dass da Herr Ursu einiges für die Stadt tun kann." "Wir leben von Landes- und Bundesmitteln in der Förderung, das kann eine Stadt nicht alleine stemmen", sagt dazu Noch-Amtsinhaber Siegfried Deinege MDR SACHSEN. "Wir dürfen die Netzwerke nicht verlieren", betont er.

Ipolt: Verschiedene Positionen im Stadtrat zusammenführen

Bischof Wolfgang Ipolt. Bildrechte: dpa Dass sich eine AfD-Stadtregierung für den Görlitzer Tourismus katastrophal ausgewirkt hätte, davon ist Johannes Witoschek überzeugt. "Deshalb ist das Wahlergebnis sehr zufriedenstellend", sagt der Gastronom.



Eine große Aufgabe sieht Bischof Wolfgang Ipolt darin, die verschiedenen Positionen im Stadtrat zusammenzuführen. Er bedauert, dass sich die letzte Phase des Wahlkampfes so sehr auf die Parteien zugespitzt hatte. In Görlitz muss Kommunalpolitik gemacht werden. "Da geht es um ganz praktische Dinge und da kommt es darauf an, dass jemand mit gutem Sachverstand arbeitet", so der Bischof.

Kretschmer: Die positiven Kräfte bündeln

Sehr erfreut über den Sieg des CDU-Kandidaten ist Parteikollege und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ursu sei mit positiver Energie vorangegangen, habe konkrete Vorstellungen für seine Stadt und sei auch bei den negativen oder schwierigen Themen wie zum Beispiel Grenzkriminalität oder besser bezahlten Arbeitsplätzen nicht sprachlos gewesen. "Ich finde, das ist auch das, was uns in den nächsten Jahren leiten muss: Wir dürfen die Polarisierung der Gesellschaft nicht weiter vorantreiben, sondern wir müssen die positiven Kräfte bündeln", so Kretschmer.

