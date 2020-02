Der Einbruch in einem Autohaus in Limbach-Oberfrohna war schneller aufgeklärt als der Eigentümer den Schaden feststellte. Der mutmaßlicher Reifendieb wurde bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz nahe Kodersdorf in Kreis Görlitz gestellt. Nach Angaben der Bundespolizei soll der 23-Jährige fast 100 Reifen am Montag in dem Autohaus in Limbach-Oberfrohna gestohlen haben. Der Einbruchs sei noch gar nicht feststellt worden. Die Reifen haben den Angaben zufolge einem Wert von 35.000 Euro.