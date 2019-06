Kaputter Fernreisebus strandet bei brütender Hitze auf Rastplatz nahe Löbau

In brütender Hitze sind Fahrgäste eines Fernbusses am späten Dienstagvormittag auf dem A4-Rastplatz "Löbauer Wasser" gestrandet. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der Bus gegen 11 Uhr einen technischen Defekt. Sechs Stunden später bemerkten Beamte die missliche Lage der 20 Fahrgäste.



Die Bundespolizisten mussten bei einer Frau mit Kreislaufproblemen Erste Hilfe leisten. Sie alarmierten umgehend weitere Rettungskräfte. Sanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Malschwitz und Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen eilten ebenso zu Hilfe.