27. Spring- und Reitturnier ab Freitag in Horka

Am Freitagabend beginnt in Horka die 27. Auflage des Spring- und Reitturniers. Es gilt als größtes Freiland-Pferdeturnier in Sachsen. "54 sportliche Entscheidungen in Disziplinen wie Dressurspringen und Fahren stehen auf dem Programm. Insgesamt sind 550 Pferde aus acht Bundesländern am Start", sagt der Chef des Turniers, Matthias Barth.