Ein 71 Jahre alter Senior hat am Bahnhof Ebersbach in der Oberlausitz einen Triebwagen rabiat aufgehalten. Die Bundespolizei teilte mit, erst habe der Mann vor dem zur Abfahrt bereitstehenden "Trilex"-Zug die Gleise überquert, um diesen noch zu erwischen. Dann öffnete er per Notentriegelung die bereits geschlossenen Türen, um noch in den Zug zu gelangen und teilte dem Triebfahrzeugführer durch dessen geöffnetes Fenster mit: "Ohne mich fährst du nicht."



Kurz darauf kontrollierten Bundespolizisten den Mann und erhoben ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro für das unbefugte Betreten der Gleisanlagen. Weiterhin steht ein Ermittlungsverfahren wegen der Beeinträchtigung von Schutzvorrichtungen im Raum. Außerdem sorgte der Mann durch sein Handeln für eine Zugverspätung von 44 Minuten und griff damit in den Zugverkehr ein.