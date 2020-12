Auf dem Flugplatz in Rothenburg hat am Mittwoch ein Pilotprojekt zum Recycling von A320-Airbusfliegern begonnen. Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) aus Dresden wollen in der Oberlausitz mit Partnerunternehmen Prozesse und Technologien zur Flugzeugverwertung erproben. Dafür wurde das Tochterunternehmen CCI-A gegründet, das die Logistik des Recyclingprozesses verantwortet.