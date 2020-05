Die Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg hat drei Studenten entlassen, die Nazi-Parolen gerufen haben sollen. Wie ein Sprecher der Hochschule in der Oberlausitz heute mitteilte, haben sie die Verfügung bereits Anfang Mai erhalten.

Die Hochschule zog damit die Konsequenzen aus einem Vorfall am 6. Februar dieses Jahres. Damals war die Polizei in Bautzen zu einer Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen gerufen worden. Dort sollen aus dem geöffneten Fenster einer Wohnung "Sieg-Heil"- und "Heil-Hitler"-Rufe zu hören gewesen sein. Vor Ort trafen die Beamten die heute 18, 19 und 22 Jahre alten Polizei-Studenten des ersten Studienjahres an. Zwei von ihnen stammen aus dem Landkreis Nordsachsen, einer aus Naumburg in Sachsen-Anhalt.