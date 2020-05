16.05.2020 | 15:29 Uhr Schneller funken mit 5G - Sachsen stellt Liegenschaften bereit

Die fünfte Generation des Mobilfunks - bekannt unter dem Kürzel 5G - bietet für Sachsen große Chancen in der Wirtschaft. Deshalb will der Freistaat staatliche Liegenschaften für den Mobilfunkausbau bereitstellen. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde am Freitag mit der Deutschen Funkturm GmbH abgeschlossen. Weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung sollen damit der Vergangenheit angehören.