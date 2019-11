Am Senftenberger See wird am Freitag die Sanierung der Naturschutzinsel fortgesetzt. Bis zum März nächsten Jahres sollen mit schwimmender Technik Untiefen im See ausgeglichen werden. Ob es deswegen auch am Seeufer zu Sperrungen kommt, konnte LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber noch nicht sagen. Mit Einrichtung der Baustelle würden aber an gefahrenträchtigen Stellen Schilder aufgestellt.