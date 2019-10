Die Kirche in Herrnhut. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Sanierung war laut Vogt an der Reihe: "Ein Problem ist Feuchtigkeit, Schimmelbildung, einfach auch graue Farbe an den Wänden. Das wollen wir wieder richtig schön strahlend, glänzend weiß machen." Nach dem Krieg seien beim Wiederaufbau des Kirchsaal auch bestimmte Dinge nicht mehr eingebaut worden, erläutert der Pfarrer. Zum Beispiel fehlt die sogenannte Schwesternempore. Der Balkon soll nun wieder errichtet werden. Dadurch erhalte der Saal seine ursprüngliche Balance wieder, so Vogt. Auch werde ein Dielenboden mit Weißtannenholz eingebaut - so wie es ihn ursprünglich im 18. Jahrhundert gab.