Ein 34 Jahre alter Mann saß am Sonnabend im Oderwitzer Ortsteil Oberoderwitz gerade mit seiner Familie am Abendbrottisch, als er plötzlich bemerkte, dass sein Schuppen in Flammen steht. Der Mann hatte sich dort eine Sauna eingebaut. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei um kurz nach 19 Uhr schnell zur Stelle. Die mit 25 Kameraden und drei Fahrzeugen anrückende Freiwillige Feuerwehr Oderwitz löschte das Feuer in kurzer Zeit. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand ist bisher unbekannt.