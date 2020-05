Das Denkmalamt der Stadt Görlitz hat eine neue Leitlinie für das sogenannte Scheunenviertel an der Frauenburgstraße herausgegeben. In der 18-seitigen Broschüre stehen Gestaltungsempfehlungen für die Gebäude der Reihenhaussiedlung, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit solle das Genehmigungsverfahren für künftige Bauarbeiten an den Häusern vereinfacht werden, weil damit nicht mehr jeder Bewohner über den grundlegenden Denkmalschutz an den Gebäuden informiert werden muss.