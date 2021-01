Bildrechte: Ute Wunderlich/Schkola gGmbH

Was ist die Schkola? Schkola kommt aus dem slawischen und bedeutet "Schule". Ihr Konzept orientiert sich an der Reformpädagogik. Außerdem lernen die Kinder von Beginn an die Nachbarsprachen Polnisch der Tschechisch.



Am Anfang stand 1995 die Schkola-Mittelschule in Jonsdorf, die aus einer Elterninitiative heraus entstand. Inzwischen gehören im Oberlausitzer Dreiländereck eine Kita, vier Grundschulen, eine Mittelschule, ein Gymnasium und eine Berufsfachschule für Gesundheitsberufe zum Netzwerk der Schkola. Die mehr als 660 Schülerinnen und Schüler werden von rund 90 Pädagogen betreut.