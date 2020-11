Bei den drei festgenommenen Schleusern handelt es sich laut Bundespolizei um zwei Türken und einen Italiener, die die Geflüchteten abholen sollten. Die Kinder, Frauen und Männer wurden in Gewahrsam genommen und in Gruppen bzw. Familien unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen zur Dienststelle transportiert. Auch ein Hubschrauber war an der Aktion am Mittwochnachmittag beteiligt.