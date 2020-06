Das Kathleen Schokoladenwerk in Oderwitz im Landkreis Görlitz beendet zum 30. April 2022 seine Produktion. Das bestätigte Dieter Schäfer, Unternehmenssprecher der Rübezahl-/Riegelein-Gruppe, auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Bis dahin bleibe der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang erhalten. Von der Betriebsschließung seien 167 Belegschaftsmitglieder am Standort betroffen. Das Werk im tschechischen Jablonec soll bereits im kommenden Jahr geschlossen werden, so Schäfer.

Die Kathleen Schokoladenfabrik in Oderwitz 1991 wurde die sächsische Traditions-Schokoladenfabrik Bergland unter der Firmierung Kathleen in die Riegelein-Gruppe integriert. Im April 2019 schloss sich das Unternehmen mit dem Schokoladenhersteller Gubor/Rübezahl zusammen. Quelle: Rübezahl-/Riegelein-Gruppe

Laut Dieter Schäfer will das Unternehmen den Angestellten eine Perspektive in einem ihrer anderen fünf Werke in Form von Fest- oder Saisonverträgen anbieten. Außerdem soll als Alternative eine finanzielle Unterstützung nach Schließung des Betriebs angeboten werden. Gemeinsam mit dem Betriebsrat soll in Kürze ein Sozialplan erarbeitet werden, so Schäfer