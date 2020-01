Doch zunächst muss das denkmalgeschützte Haus nach den aktuellen Brandschutzvorschriften auf Vordermann gebracht werden. Außerdem müssen das Dach repariert und der Keller trocken gelegt werden. Für das Großprojekt des Vereins sollen in diesem Jahr das Konzept geschrieben und die Fördermittel aquiriert werden. Ziel ist, nächstes Jahr die nötigen Bauarbeiten im Haus durchzuführen, um schon im Jahr darauf mit den Übernachtungen zu starten. Die Baukosten ermittelt das Architekturbüro Weise aus Görlitz. Der Architekt Christian Weise ist von dem Schloss und seiner Geschichte fasziniert, die hier fest in der Region verortet sei.

Die Historie des Gebäudes ist für ein Schloss relativ kurz. Das herrschaftliche Gutshaus wurde 1919 von der Familie Thiel erbaut, im Zuge der Bodenreform erfolgte 1945 in der DDR die Enteignung. Das Gebäude wurde zunächst Forstschule, dann bis in die 1970er-Jahre Pilotenunterkunft des Flugplatzes Rothenburg und schließlich bis zur Wende 1989 Erholungsheim der Stasi. 1990 wurde dann das Naturschutzzentrum eröffnet, von 2006 bis 2018 wurde das Haus von einem neuen Pächter als Tagungsort und Landschulheim genutzt. "Viele Dinge sind im Inneren noch erhalten", sagt Weise und macht im Keller ein Foto von der Sauna, in der sich einst die Mitarbeiter der Staatssicherheit entspannt haben.

DDR-Sauna, in der in den 1980ern die Stasi-Mitarbeiter schwitzten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Für Annett Hertweck macht die Lage Schloss Niederspree so besonders. "Wir befinden uns in einem ganz besonderen Naturschutzgebiet mit dem schönsten Teichgebiet Sachsens", sagt sie.

Das Schloss ist nicht die einzige Baustelle des Vereins. Parallel soll jetzt die Sanierung einer alten Wassermühle in Förstgen beginnen. Ziel ist, dort bereits Ende dieses Jahres ein Mühlencafé mit Museumsbereich eröffnen. Insgesamt 300.000 Euro an EU-Fördermitteln wurden der Naturschutzstation "Östliche Oberlausitz" für das Projekt bewilligt. Das Geld ist für ein Café, das Mühlenmuseum und eine Herberge im Nebenhaus vorgesehen. Vor einer Woche wurden im Rahmen eines freiwilligen Arbeitseinsatzes die Gebäude entrümpelt.

Am 8. Februar lädt die Naturschutzstation "Östliche Oberlausitz" in ihre Räume an der Dorfstraße 36 ein. Dort soll dann bei Kaffee und Kuchen über die Geschichte der Wassermühle gesprochen werden. Dafür werden noch historische Bilder und Dokumente gesucht, so Hertweck. An den "Mühlenplausch" schließt sich eine Führung durch die alte Wassermühlen von Förstgen an.