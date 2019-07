An einer Schule in Zittau sind mehrere Schüler erkrankt. Wie das Landratsamt in Görlitz mitteilte, hatten nach einem gemeinsamen Mittagessen 17 Kinder und zwei Erwachsene über Übelkeit und Erbrechen geklagt. Sie seien von Rettungskräften versorgt worden. Fünf Kinder seien in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Ob die Mahlzeit die Beschwerden verursacht hat, ist noch unklar. Entsprechende Proben werden durch das Lebensmittelamt untersucht. Erste Ergebnisse sind morgen Nachmittag zu erwarten. Die Schule in Zittau bleibt morgen geschlossen. Insgesamt hatten 85 Kinder und 20 erwachsene Betreuer an dem Essen teilgenommen.