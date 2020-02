In Schleife in der Oberlausitz hat am Montag das neue deutsch-sorbische Schulzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Hier lernen jetzt 220 Grund- und 250 Oberschüler. Zu dem Gebäudekomplex gehören außerdem ein Hort mit 100 Plätzen, eine eigene Schulküche mit Mensa und eine Bibliothek. Der Neubau des Schulzentrums kostete insgesamt rund 25 Millionen Euro. Das Schulzentrum plant einen Tag der offenen Tür. Der Termin steht noch nicht fest.