Schule zu Hause - wie hat das genau funktioniert?

Für die meisten Schülerinnen und Schüler war die LernSax-Plattform ganz wichtig geworden. Für mich auch - über das Tool habe ich meine Aufgaben bekommen. Viel lief aber noch per E-Mail, manche Schüler haben ihre Aufgaben sogar per Post bekommen, das ist absurd im 21. Jahrhundert. Aber so lief es.

Doch es gab doch bestimmt auch digitalere Methoden?

Ja, natürlich. Es gab auch Lehrer, die Videokonferenzen aufgebaut oder Videos erstellt haben. Es war sehr divers. Doch abseits jeder Methode: Ich glaube, jeder Lehrer hat sich wirklich bemüht, mit den Schülern in Kontakt zu bleiben.

Man munkelt, die Zeugnisse fallen besser aus als in den vergangenen Jahren. Sind die Lehrer wegen Corona nachsichtiger gewesen?

Ja, ich glaube ja. Lehrer waren nachsichtig, wenn zum Beispiel Hausaufgaben zwei, drei Minuten später hochgeladen worden sind. Wenn nichts kam, wurde nachgefragt. Doch nicht überall, das dürfen wir nicht vergessen. Viele Kinder, auch viele Jüngere, waren in sehr schwierigen, auch existenziellen Notlagen, wo auch die Eltern Probleme hatten. Ehrlich gesagt, hätte man hier noch viel mehr darauf eingehen müssen. Doch in Sachsen fehlen Schulpsychologen und Sozialarbeiter. Sie hätten eingreifen müssen, viele Schüler sind runtergefallen in der gesamten Zeit.

Wer genau hat Nachteile erlitten?

Gerade Kinder von sozial schwächeren Familien haben beim Homeschooling große Probleme gehabt. Vor allem, weil es dort an technischer Ausstattung fehlte, die vom Staat erst nach Monaten nachgeliefert wurde. Probleme gab es auch in schwierigen sozialen Situationen, wenn die Oma oder der Opa oder die Eltern krank geworden sind, wenn man also Corona selbst miterlebt hat. Ich glaube, es hat uns in jeder Lage betroffen. Gerade dort müssen die Schüler in Zukunft viel mehr abgeholt werden.

Sie sagten, wir brauchen mehr Schulpsychologen. Was muss im nächsten Schuljahr noch besser werden?

Die Digitalisierung ist jetzt ein extrem großer Punkt in unserem Schulalltag geworden. Es braucht mehr Fortbildung für Lehrer, aber auch für Schüler. Nur so können wir für eine zweite Pandemiewelle vorbereitet sein. Digitalisierung ist also definitiv die große Aufgabe im nächsten Jahr. Doch wir dürfen auch die Schüler nicht im Stich lassen, die sehr große Probleme hatten und haben.

Einer Umfrage von MDRfragt zufolge, sind viel Schüler sehr unzufrieden mit den Digitalkompetenzen ihrer Lehrer. Teilen Sie das?

