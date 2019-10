Die Bundespolizei hat bei Kontrollen auf der A4 bei Görlitz mutmaßliche ukrainische Schwarzarbeiter aufgespürt. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Dienstag acht Ukrainer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren auf dem Rastplatz "Parkplatz an der Neiße" kontrolliert. Sie waren der Polizei aufgefallen, als sie in einem Kleinbus mit ukrainischen Kennzeichen auf der Autobahn Richtung Polen fuhren.