Indem in einem Bereich, der direkt an der Neiße ist, ein Zaun gestellt wird, ein zweiter Bereich auch mit einem Zaun begrenzt wird und in diesem Bereich dann die Wildschweine erlegt werden, haben wir dort eine Pufferzone.

Der Landrat des Landkreises Görlitz, Bernd Lange, plädiert für eine Pufferzone gegen die Ausbreitung der Schweinepest. Bildrechte: Landkreis Görlitz

Der Begriff "Weiße Zone" beziehungsweise "zone blanche" wurde 2018 in Belgien geprägt. Dort hatte man, um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nach Westen zu verhindern, kurzfristig Zäune hin zur französischen Grenze aufgestellt. Frankreich etablierte zeitgleich ein eigenes Zaunsystem, so dass ein Korridor geschaffen wurde und die Infektionskette abriss. Diese "zone blanche" stellt somit ein Präventionswerkzeug dar, welches die Einschleppung der Seuche verhinderte, heißt es vom Landratsamt in Görlitz. Auch in Brandenburg werde der Bau einer zweiten Wildschweinbarriere an Neiße und Oder diskutiert, um das Überschwappen der Afrikanischen Schweinepest von Polen nach Deutschland zu verhindern.