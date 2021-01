Immer wieder wird in diesen Wochen das Gebiet rund um Krauschwitz abgesucht, um verendete Wildschweine zu finden. So sollen mit dem Schweinepest-Virus infizierte Tiere schnell beseitigt werden, um eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verhindern. Bei einer erneuten sogenannten Fallwildsuche hat es wieder einen Treffer gegeben. Das Tier wurde im unmittelbaren Bereich der Neiße gefunden, teilte das Sozialministerium mit. Das Friedrich-Löffler-Institut habe bei ihm das ASP-Virus bestätigt. Damit gibt es in Sachsen jetzt 17 nachgewiesene Fälle bei Wildschweinen.