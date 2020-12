Erhebliche Verkehrsbehinderungen gibt es seit der Nacht zum Freitag am Klinikum in Görlitz an der Kreuzung Zeppelinstraße/Heilige-Grab-Straße. Das meldet die Polizei. Ein Schwertransport ist mitten auf der Kreuzung liegen geblieben. Es gab einen Achsbruch am Lkw-Auflieger.



Der Lastwagen transportierte eine Turbine, die mehr als 100 Tonnen wiegt. Derzeit ist noch unklar, wie die Turbine geborgen werden kann. Die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Es werden Staus erwartet.