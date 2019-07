Die Löbauer sind stolz auf ihr schönes Hermannbad am Fuße des Löbauer Berges. Es geht zurück auf den Kaufmann Emil Bruno Herrmann. Er hatte 10.000 Mark für den Bau eines Freischwimmbades hinterlassen. Die Stadt Löbau baute daraufhin ein Schwimmbad, welches am 16. Juli 1906 eröffnet wurde. Bei seiner Eröffnung war das Herrmannbad das modernste Freibad in Sachsen, denn es nutzte bereits damals die Abwärme der benachbarten Bergquell-Brauerei, um das Wasser zu erwärmen. Im Rahmen der Landesgartenschau wurde das Freibad vor sieben Jahren umfangreich saniert. Doch nun drohte dem Bad die Schließung, weil der amtierende Schwimmmeister Michael Kweiser lange keinen Nachfolger fand. Jetzt ist das Problem gelöst und Amon Schulze übernimmt das Amt.

Der junge Mann am Beckenrand in Löbau lässt so manches Mädchenherz höher schlagen. Von der Sonne braungebrannt, das lange lockige Haar zu einem Knoten hochgesteckt und die aufmerksamen Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt. Schneeweiß ist das Hemd und schneeweiß sind auch seine Shorts. Vom Aussehen bedient Amon Schulze jedes Klischee eines Bademeisters am Meer. Doch der Oberlausitzer ist nicht an der Adria oder in Kalifornien. Der gebürtige Bautzener lernt den Beruf eines Schwimmmeisters im Herrmannbad in Löbau. Für ihn ist es trotzdem der Traumberuf schlechthin: