Weniger bekannt, aber durchaus in Deutschland kultivierbar, ist die indische Heilpflanze Brahmi. Sie wirke auf das Nervensystem und könne die Lernfähigkeit verbessern, erklärt Liedecke und zeigt auf eine kleinblättrige Pflanze in einem Topf. Allerdings seien die Blätter der Rankenpflanzen in größeren Mengen giftig, warnt Liedecke. Auch die asiatische Pflanze Gota Kola wirke auf das Nervensystem und fördere die Gedächtnisleistung. Griechischer Bergtee, der im Mittelmeerraum und Südeuropa wächst, könne ebenfalls zur Entspannung beitragen und Depressionen lindern, erklärt der Kräuterkundler. Und dann wäre da das Jiaogulan – auch die Pflanze der Unsterblichkeit genannt: Der Kletterpflanze aus der Familie der Kürbisgewächse werden wahre Wunder nachgesagt. Eingenommen als Tee etwa soll sie das Immunsystem stärken, Stress abbauen, bei Schlafstörungen helfen und, und, und.

Wem asiatische Heilpflanzen zu exotisch sind, der kann auch scharfe Chili essen. Das darin enthaltene Capsaicin bringe den Stoffwechsel in Schwung, so Liedecke. Sein einfachster Tipp, um an tristen Herbsttagen die Stimmung zu heben: "Viel Grünes essen, viel vitaminreiches Gemüse und Obst."

Aktionswoche der seelischen Gesundheit

In Weißwasser finden anlässlich der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit bis zum 14. Oktober zahlreiche Veranstaltungen zum Thema statt. Ralf Liedecke wird am 10. Oktober über "Kräuter der seelischen Gesundheit" im Naturladen in Weißwasser sprechen. Des Weiteren gibt es Vorträge unter anderem zu Mobbing, digitaler Selbsthilfe per App und musikalischer Gesundheitsförderung. Mit der Aktionswoche soll über seelische Beschwerden aufgeklärt und Hilfs- und Therapieangebote vorgestellt werden.

Quelle: MDR/ma