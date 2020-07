Die Jungen und Mädchen der Grundschule Seifhennersdorf erhalten im kommenden Schuljahr die Gelegenheit, Klavierunterricht an modernen Bechstein-Instrumenten zu nehmen. Das teilte die Kultur- und Weiterbildungsgesllschaft des Landkreises Görlitz mit. Demnach richte sich das Angebot hauptsächlich an Kinder, die ohne diese Initiative keine Möglichkeit hätten, erste Erfahrungen an Tasteninstrumenten zu sammeln.