Das Senckenberg-Naturkundemuseum in Görlitz wird saniert und erweitert. Am Dienstagmittag erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau, der an das historische Museumsgebäude in der Innenstadt anschließen soll. In dem geplanten Senckenberg-Campus sollen die Sammlungen und Labore der Forschungsschwerpunkte Zoologie, Geologie und Botanik unter einem Dach vereint werden. Noch sind sie auf mehrere Häuser in der Görlitzer Innenstadt verteilt. Der Baustart hatte sich zuletzt wegen des schlechten Zustands der Altbausubstanz immer wieder verzögert.