In den vergangenen Jahren wackelte immer wieder der Standort von Siemens in Görlitz. Der Dampfturbinenbau sollte aufgegeben werden, obwohl die Görlitzer Weltmarktführer bei Industrieturbinen sind. Doch dagegen regte sich Widerstand. Nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Waggonbau-Kollegen von Bombardier sowie viele Oberlausitzer protestierten. Der Vorstand von Siemens lenkte ein. Das Ergebnis war nach einem reichlichen Jahr die Gründung eines Innovationscampus mit dem Schwerpunkt Wasserstoff-Technologie.

In Görlitz baut Siemens weiterhin Dampfturbinen für Abnehmer in der ganzen Welt. Nur ein paar Meter weiter tüfteln Start-ups an neuen umweltfreundlichen Technologien und Stoffen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

"Zukunftspaket" in Görlitz

Jetzt scheint das Projekt "Zukunftspaket Siemens Görlitz" mit Hilfe der Görlitzer Wirtschaftsförderung Fahrt aufzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie allerdings mit angezogener Handbremse in einigen Bereichen. So sollten auf dem Siemensgelände eigentlich schon Autos ohne Fahrer umherkurven. Doch das Projekt "autonomes Fahren" steht noch in einer Garage. Vieles ist noch verpackt. Dagegen startet ein weiteres Start-up mit Volldampf in die Zukunft und sorgt derzeit deutschlandweit für Aufsehen. Die Firma eco-softfibre verwandelt mit sechs Mitarbeitern Reste von Kuhhäuten in kuschelweiche und schallschluckende Schaumstoffe. Rohstoff Haut: Farbliche Muster von biologisch hergestellten Schaumstoffen liegen zur Ansicht bereit. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Senior gründet Start-up

Der Chemie-Ingenieur Wolfgang Coutandin aus Frankfurt am Main ist auf die Idee gekommen, den Lederabfall aufzuarbeiten. Normalerweise werden die Lederreste teuer verbrannt. 38 Euro pro Tonne koste die Entsorgung. Pro Jahr fallen etwa 200.000 Tonnen an. Der Ruheständler und zweifache Familienvater wollte der Umweltverschmutzung und Rohstoffvergeudung nicht mehr tatenlos zu sehen. Er tüftelte, probierte und entwickelte aus dem tierischen Abfall einen wertvollen ökologischen Rohstoff, der nunmehr zu Schaumstoff verarbeitet wird.

Betriebsleiter Thomas Wagner prüft die Qualität der Produktionsmuster. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Laut Coutandin schlägt dieser biologische Schaumstoff bisherige Schaumstoffe auf Erdölbasis in vielen Bereichen. Doch wie weiter? Das war die große Frage und so wurde der "Unruheständler" aus Hessen durch die Wirtschaftsförderung auf Görlitz aufmerksam. Vor wenigen Wochen gründete der 68 -Jährige auf dem Innovationcampus in Göriltz sein Start-up.

Start-up-Unternehmer Wolfgang Coutandin präsentiert seinen Rohstoff für biologische Schaumstoffmatten. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Hier in Görlitz finden sich ideale Bedingungen für meine Forschung durch die Nähe zu den Hochschulen. Die Förderquote in Sachsen ist für junge Unternehmen hervorragend und Siemens bietet mit dem Innovationscampus beste Rahmenbedingungen. Wolfgang Coutandin Geschäftsführer

Automobilhersteller bekunden Interesse

Gleichzeitig suchen die Jungunternehmer mit den grauen Haaren nach Absatzmärkten. Ökologische Schallschutzmatten liegen demnach voll im Trend. Hersteller von Nobelkarossen wie Audi und Porsche hätten bereits ihr Interesse für den biologischen Schallschutz bekundet. Es gebe bereits Versuche, sich den Schaumstoff exklusiv zu sichern. Doch die Entwickler haben nicht nur die Automobil-Branche im Blick: "Hier gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft den Waggonbau von Bombardier, ein riesiger Bedarf", sagt Geschäftsführer Wolfgang Coutandin. Aber auch Schulen, Kindergärten oder Arztpraxen könnten von den Schallschutzmatten profitieren. Ein Arbeitsplatz im Entwicklungslabor bei eco-softfibre. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Obwohl unser Schaumstoff auch bei der Wärmedämmung nutzbar wäre, haben wir diesen Bereich nicht im Visier, der ist zu groß. Wolfgang Coutandin Geschäftsführer

Denkbar seien dagegen weitere Anwendungsgebiete wie Yoga-Matten, Matratzen oder ähnliches. Das Start-up bemühe sich derzeit um die dafür notwendigen Zertifikate und plane in die Zukunft. "Hier auf dem Innovationscampus in Görlitz behalten wir das Forschungslabor und eine kleine Produktionseinheit. Die industrielle Produktion soll 2022 nahe der Verarbeiter von Leder beginnen", sagt der Gründer des Start-ups, der dann seinen 70. Geburtstag feiern wird.

Zugleich mit dem Produktionsstart sollen Patente den neuen biologisch hergestellten Schaumstoff vor Trittbrettfahrern aus der ganzen Welt schützen.

Wasserstoffgenerator für Fahrzeuge

Diesen Schritt haben Coutandins Nachbarn schon getan. Die Firma Metal-IQ hat sich ebenfalls in Görlitz bei Siemens angesiedelt. Dieses Start-up beschäftigt sich mit Wasserstoff. Die Dienstberatungen auf dem Görlitzer Innovationscampus finden in englischer Sprache und derzeit noch zwischen Holzkisten statt. Corona bremst auch hier, denn die Wasserstoff-Spezialisten kommen aus der ganzen Welt. Den Start-up-Unternehmer Hans Ullrich Werner hat es allerdings aus dem sächsischen Chemnitz nach Görlitz verschlagen.

Wir werden in Zukunft sogenannte Wasserstoffgeneratoren produzieren, die sind weltweit einmalig und geschützt mit Patenten. Hans Ullrich Werner Geschäftsführer Metal-IQ

Mithilfe dieser Generatoren könne Wasserstoff mobil erzeugt werden. Fahrzeuge müssten also keinen Gastank mit Wasserstoff mitführen, sondern das Gas als Treibstoff soll mit dem Generator während der Fahrt erzeugt werden, so Werner. Die guten Rahmenbedingungen bei Siemens lockten auch dieses Start-up nach Görlitz. Hans Ullrich Werner will in Görlitz bei Siemens mobile Wasserstoffgeneratoren bauen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Mit Partnern in Richtung Zukunft

Der Innovationscampus kommt also auch beim Wasserstoff langsam in Fahrt, freut sich der Standortleiter von Siemens, Sven Werner, während er die Oberfläche einer Turbinenschaufel prüft. Für die bevorstehende Energiewende brauche es viele verschiedene Lösungen, um die Probleme der Zukunft zu bewältigen, sagt Werner.

Sven Werner setzt als Standortleiter von Siemens auf den innovationscampus, um Lösungen für die Energiewend zu finden. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Obwohl wir ein großes Unternehmen sind, sollten wir uns nicht anmaßen, alle Technologien und Lösungen für die Zukunft selbst zu suchen. Das ist Idee des Innovationscampus: gemeinsam mit Partnern nach Lösungen zu suchen, um die Energiewende gestalten zu können. Sven Werner Standortleiter Siemens

Drei Hochschulen sowie das renommierte Fraunhofer Institut haben sich ebenfalls in Görlitz eingemietet. Sie könnten nach Ansicht der Görlitzer Wirtschaftsförderung auch Partner für regionale Unternehmen sein. Viele Betriebe in der Oberlausitz sind nämlich in der Automobil-Branche als Zulieferer unterwegs. Deshalb seien zahlreiche Projekte für sie interessant und nicht nur das "autonome Fahren", so Andrea F. Behr von der Europastadt GmbH.

Wenn Corona die Forscher nicht weiter ausbremst, wird wahrscheinlich schon im Januar das erste Auto fahrerlos über den Innovationscampus rollen.

Quelle: MDR/uwa