Sex am Strand hat in der Lausitz viel Aufregung verursacht (Symbolfoto). Bildrechte: unsplash/Alejandra Quiroz

Ein öffentlicher Liebesakt an einem Badesee in der Lausitz hat die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Pärchen hatte am Strand des Erikasees in Lauta Sex. Badegäste mit Kindern verlangten von den beiden, ihr Liebesspiel zu beenden. Doch der 30 Jahre alte Mann und seine 29 Jahre alte Partnerin machten unbeeindruckt weiter, beschrieb die Polizei später die aufgeheizte Situation. Daraufhin wurde eine Polizeistreife aus Görlitz gerufen.