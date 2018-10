Hoher Beamter soll Prüfungen an Polizei-Studenten durchgesteckt haben

An der Sächsischen Hochschule der Polizei in Rothenburg/Oberlausitz ist ein Regierungsrat vom Dienst suspendiert worden. Auf Anfrage von MDR SACHSEN hat die Hochschule die Suspendierung bestätigt. Zuerst hatte das Magazin "Stern" über einen Betrugsverdacht berichtet. Der hohe Beamte soll Prüfungsaufgaben an Studenten durchgesteckt haben. Der Rektor will sich zu Einzelheiten am Nachmittag in einem MDR-Interview äußern. Das Innenministerium will erst morgen zu dem Vorfall Stellung nehmen.