Mit der Sonderkommission "Argus" hat die Polizeidirektion Görlitz eine neue Organisationseinheit gebildet, die Ressourcen bündeln soll. Ihr gehören 59 Polizistinnen und Polizisten aus der Kriminalpolizeiinspektion und aus verschiedenen Revieren an. Polizeirätin Susanne Heise leitet die Einheit. "Neu an dieser Soko ist, dass die Ermittler - ich mag es mal als verschiedene Gewerke bezeichnen, aus denen sie kommen - jetzt unter einem Dach zusammenarbeiten", sagt die 38-Jährige.

Auch wenn die Kriminalitätsrate seit 2012 kontinuierlich zurückging, hätten die Grenzgemeinden zu Polen damit noch ein Problem, erklärt der Görlitzer Polizeipräsident Manfred Weißbach. Dort läge die Kriminalitätsrate dreimal höher als in Gemeinden im Landesinneren. Dazu komme eine gefühlte Unsicherheit der Menschen. Seit März 2019 habe die Polizei deshalb die Kontrollen im Grenzraum verstärkt, berichtet Weißbach. "Obwohl wir so massiv präsent waren, hat sich am Sicherheitsgefühl nichts geändert. Das stagniert oder ist schlechter geworden." Deshalb habe sich der Führungsstab der Polizeidirektion die Frage gestellt: Wollen wir weiter an einzelnen Stellschrauben drehen oder gehen wir einmal einen ganz anderen Weg, schildert Weißbach. Das Ergebnis der Beratungen ist die neue Soko.