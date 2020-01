Die Perfidie an ihrer Vorgehensweise: Während die Bewohner schlafen, werden unmittelbar daneben Wertgegenstände gestohlen. Die Opfer wurden so zweifach geschädigt. Zum einen verschwanden persönliche Werte und zudem wurde ihre Privatsphäre verletzt, sagt Torsten Jahn von der Sonderkommission (Soko) Argus. Am Montag wollen die Polizisten der Soko mit den Anwohnern in Leuba und Weinhübel ins Gespräch kommen.