Die Stadt Görlitz will mit einer neuen Ausschilderung in der Innenstadt mehr Badegäste an den Nordstrand des Berzdorfer Sees leiten. In den vergangenen Tagen sei von Gästen vor allem der Nordoststrand angesteuert worden und deshalb überfüllt gewesen, erklärte die Stadtverwaltung dazu. Dagegen habe es am Nordstrand auf 10.000 Quadratmetern Liegefläche noch freie Plätze gegeben. Auch am Nordstrand gebe es Toiletten, Imbissstände und eine Badeaufsicht. Zudem fänden Autofahrer dort an der Zufahrtsstraße insgesamt 120 kostenfreie Parkplätze, zählte die Stadtverwaltung weitere Argumente für den Nordstrand auf.