Am Donnerstagmittag wird der Serbski Sejm mit dem Bund für Naturschutz (BUND) Sachsen und weiteren Umweltverbänden eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft Mühlroses und zum Braunkohletagebau in der Lausitz allgemein vorstellen. Man sehe die Menschenrechte der in Mühlrose lebenden Einwohner in Frage gestellt. "Darüber hinaus sind zahlreiche bergbaurechtliche Voraussetzungen nicht gegeben," heißt es in einer Mitteilung.