Trauerfeiern dürfen derzeit nur unter freien Himmel und im engsten Familienkreis bis 15 Personen stattfinden . Da braucht es viel Einfühlungsvermögen, um den würdevollen Abschied für die Hinterbliebenen zu organisieren. Doch die Bestatter in Sachsen sehen noch größere Probleme auf sich zukommen.

Verstorbene abzuholen und zu versorgen, ist in Sachsen keine systemrelevante, also volkswirtschaftlich oder infrastrukturell herausragend wichtige, Tätigkeit. Deshalb bekommen Bestattungsunternehmen derzeit kaum noch Desinfektionsmittel, stehen beim Seuchenschutz auf der Warteliste oder haben einfach keine Mitarbeiter mehr, weil diese zu Hause bleiben müssen. Jana Semper ist MitiInhaberin eines Bestattungsunternehmens in Ebersbach-Neugersdorf und arbeitet bereits mit einer Notbesatzung.