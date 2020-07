Der Autobahntunnel Königshainer Berge auf der A4 in Richtung Görlitz ist ab Montag 8 Uhr gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, stehen turnusmäßig Wartungsarbeiten an. So ist am Montag und Dienstag die Tunnelröhre nach Görlitz jeweils von 8 bis 16 Uhr nicht befahrbar. Eine Umleitung ist eingerichtet.