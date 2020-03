Die Bahnhofsbrücke in Weißwasser bleibt weiter gesperrt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mitteilte, sei die Statikprüfung der Brücke noch nicht abgeschlossen. Am Mittwoch wollen sich die Fachleute des Landesamtes mit einem externen Gutachter zur Standsicherheit der Brücke verständigen, hieß es.



Fußgänger dürfen das Bauwerk aber seit Montag wieder überqueren. Am Wochenende hatte ein Militärtransport auf Schienen die Brückenstützen gestreift. Seitdem ist die Bundesstraße 156 an dieser Stelle gesperrt.