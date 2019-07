Die Soko Rex hat Ermittlungen nach einer Sprengstoffexplosion in Zittau aufgenommen. Das Landeskriminalamt Sachsen bestätigte, dass in der Nacht zum Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Heinrich-Heine-Straße "offenbar Sprengkörper gezündet" wurden. Bei der Detonation gingen demnach mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Die Beamten der Soko Rex und des Staatsschutzdezernats ermitteln, da eine politische Motivation derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. "Eine der Geschädigten war als Mitglied der Stadtratsfraktion (Die Linke) in Zittau tätig", so das Landeskriminalamt.