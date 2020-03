Unbekannte haben in Görlitz in der Waldorfschule insgesamt 15 Fensterscheiben mit Klebemasse beschmiert. Die Polizei teilte mit, die Täter hätten durchgestrichene Hakenkreuze und den Schriftzug "ACAB" (All Cops are Bastards) hinterlassen. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Die Schmierereien wurden am Sonnabendmorgen entdeckt. Die Schule befindet sich derzeit im Umbau.