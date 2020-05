Auszubildende in Pflege- und Büroberufen im Städtischen Klinikum in Görlitz bekommen zum 1. September dieses Jahres mehr Geld. Das teilte das Klinikum mit. Fachkräfte in Pflegeberufen und Hebammen bekommen dann, je nach Lehrjahr, bis zu 1.200 Euro brutto im Monat. Für Auszubildende im Büromanagement steigt das Lehrlingsgehalt auf bis zu 920 Euro brutto. Mit der Erhöhung wolle das Klinikum einen Beitrag dazu leisten, Fachkräfte in der Oberlausitz zu halten, weil regelmäßig Auszubildende nach Abschluss übernommen werden, sagte Geschäftsführerin Ulrike Holtzsch.