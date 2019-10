Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat jetzt den Stadtwald in Neugersdorf gesperrt. Grund ist der starke Borkenkäferbefall, so ein Sprecher des zuständigen Bauamtes. Etwa 1.000 Festmeter Holz seien betroffen, zum Teil auch sehr hohe Fichten. Da bei Sturm und starkem Wind die Kronen abzubrechen drohten, habe man das Gebiet aus Sicherheitsgründen gesperrt. Man sei dabei, die befallenen Bäume aus dem Wald zu holen. So lange bleibe das Betreten verboten.