Die Stadtwerke Görlitz beteiligen sich ab Montag an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung mit einer Plastiktüten-Tauschaktion. So können Görlitzer zehn Einwegplastiktüten gegen einen umweltfreundlichen Stoffbeutel eintauschen. Bei der Aktion "Tasche statt Tüte" macht das Unternehmen zum wiederholten Mal mit und möchte so einen Beitrag gegen die Umweltverschmutzung leisten.