Die Stahltechnologie Niesky GmbH nimmt am Montag den Geschäftsbetrieb am Standort der insolventen Stahl- und Brückenbau GmbH auf. Zuvor waren laut Angaben der Insolvenzverwaltung die Betriebsmittel an einen neuen Gesellschafter übergangen. Schrittweise sollen dort zunächst bis zu 30 ehemalige Mitarbeiter der Stahl- und Brückenbau Niesky eingestellt werden.