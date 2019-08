Der neue Helfer der Polizei ist grau, etwa zwei Meter hoch und hat Kameraaugen, die auf die Fußgänger und Radler auf der Altstadtbrücke in Görlitz blicken. Die Säule steht bereits seit einigen Tagen auf deutscher Seite am Brückenkopf und ruft bei so manchem Passanten Verwunderung hervor. Die einen finden sie befremdlich, zumal es noch keine Hinweisschilder gebe, dass man gefilmt werde. Andere fühlen sich durch die Kameras sicherer. Noch sind sie aber nicht in Betrieb. Erst ab Freitag werden sie alle filmen, die auf der Brücke unterwegs sind.

Diese Aufnahmen landen erst einmal auf einem Server der Polizei, sagt Anja Leuschner von der Polizeidirektion Görlitz: "Es gibt momentan keine Live-Übertragung in unser Lagezentrum." Nur wenn eine Straftat vorliege und die Strafverfolgung aufgenommen werde, würden die Daten auf Weisung der Staatsanwaltschaft ausgewertet, betont die Polizeisprecherin. Ansonsten würden die Aufnahmen nach 96 Stunden gelöscht. Insgesamt sollen im Stadtgebiet an vier Standorten die hochauflösenden Überwachungskameras installiert werden: Die Kameras an der Altstadtbrücke und an der Hotherstraße stehen bereits, im Kreisverkehr Grüner Graben/Hugo-Kellerstraße sind im Laufe des Jahres zwei weitere Säulen geplant.

Grund für die neuen Überwachungsanlagen ist die hohe Zahl an Einbrüchen und Diebstählen in Görlitz. Der Freistaat hat deshalb das Pilotprojekt zur Videoüberwachung initiiert, um die Kriminalität an der Grenze besser in den Griff zu bekommen. Man wolle mit intelligenten Kontrollmöglichkeiten so viel Unsicherheit für Kriminelle schaffen, dass man sie aus der Region vertreibe oder ihnen am besten gleich das Handwerk komplett lege, sagte dazu Ministerpräsident Michael Kretschmer unlängst auf einer Bürgerversammlung in der Gemeinde Neißeaue. Dazu gehöre auch, dass die Grenze sicherer werde. Ob die Videoüberwachung in Görlitz die Diebe tatsächlich abschreckt oder dabei hilft, sie schneller zu überführen, muss sich nun in den kommenden Monaten zeigen.