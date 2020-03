Bitte der Polizei: Die Polizei bittet NUR Pkw-Fahrer, die A4 Richtung Görlitz bereits an der Abfahrt Bautzen-West zu verlassen und über die B6 in Richtung Görlitz zu fahren. Die Polizei appelliert an alle Kraftfahrer im Stau, eine Rettungsgasse zu bilden. Es ist untersagt, den Seitenstreifen zum schnelleren Vorankommen zu nutzen oder zu versuchen zu wenden. Auf der B115 zwischen Görlitz und Kodersdorf gibt es ebenfalls Stau, eine Umleitung gibt es NUR für Pkw über Klingewalde und Zodel entlang der polnischen Grenze

Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an 58 Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wieder Kontrollen eingeführt. Internationale Flug- und Zugverbindungen wurden ausgesetzt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Für den Warenverkehr gibt es keine Begrenzungen. Am Tunnel Königshainer Berge wurde eine Blockabfertigung für Lkw eingerichtet, damit die Laster nicht in der gut drei Kilometer langen Röhre halten müssen.