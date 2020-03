Der Stau auf der Autobahn 4 in Richtung deutsch-polnischer Grenze hat sich in der Nacht zu Freitag aufgelöst. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, fließt der Verkehr wieder, nachdem die polnischen Grenzkontrollen gelockert wurden. Nunmehr müssen Lastwagenfahrer und Berufspendler bei einem Grenzübertritt kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen.